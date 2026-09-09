ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪಟ್ಟಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ; ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ - ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ
ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : September 9, 2026 at 8:15 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪಟ್ಟಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಬುಧವಾರ ಅಂಕೋಲದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವಿರೋಧಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸರ್ವೆಯಾಗದೆ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯು ಜರುಗದೇ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಭಿಯಾನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಗೌಡ ಬೇಳಸೆಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿರೋಧದ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜು ಮಾರುತಿ ನಾಗೂರ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೌಡ, ವಿಜು ಪೀಟರ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಆನಂದಗಿರಿ, ಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ ಹೊಸಗದ್ದೆ, ಶಂಕರ್ ಕೊಡಿಯಾ ಹಿಲೂರು, ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ವಶಿಲರು, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಶಬ್ಬೀರ್, ಉದಯ ಗುನಗಾ ಹಿಲೂರು, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಚವೆ, ವಿನೋದ ನಾಯ್ಕ ಅವರ್ಸ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ, ರಾಜು ಗೌಡ ಸಕಲಬೇಣ, ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಕ ಮಂಜುಗುಣಿ, ಸಂದೇಶ ನಾಯ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೂರು, ಶೈಲಾ ವಂದಿಗೆ, ರಾಮದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ ಕುಂಟಗಣಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಹೊಸಗದ್ದೆ, ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ವಿನೋದ ನಾಯ್ಕ, ಬಾಷಾ ಇಮಾಮ್ ಶೇಖ್, ಉದರದ ನಾಯ್ಕ ಮುಂತಾದವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವಿರೋಧ ಆಕ್ಷೇಪ ಪತ್ರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
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