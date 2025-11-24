ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 'ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ' ಅಭಿಯಾನ; ಸಿಟಿ ರವಿ
ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 24, 2025 at 8:51 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನ. 27,28 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ 'ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ' ಎನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 3,500 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 3,400 ರೂ. ಕಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ. ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗಿಂತ ಕುರ್ಚಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ 3ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ವಿನಃ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ.
ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ. ರೈತರ ಮೇಲಿರುವ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಕೋರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಬಿಡಿ, ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ. ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಿರಿ ಎಂದರೆ ಇವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಳ್ಳಿನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ: ಸಿಎಂ