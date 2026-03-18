ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
Published : March 18, 2026 at 4:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಜನರ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೇಮಕವಾಗಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂತಹ ತಿಂಗಳು, ಇಂತಹ ವಾರ, ಇಂತಹ ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗಡೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಸದನ ಸಮಿತಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 16 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 8-9 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2027ಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೌದು. 11 ಮಂದಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾವ್ಯ ಆರ್., ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರ್. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನೀಷ್ಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಭವ್ಯ ಬಿ., ತನಿಜಾ ಬಿ. ಎಂಬ ಒಂದೇ ಇನೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರ ಆರ್., ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್., ನಿಹಾರಿಕಾ ಆರ್., ನಿಖಿತ ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ, ಅಕ್ಷತಾ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಇನೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು 99% ಅನುಷ್ಠಾನ: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿಯ ಶುಫಾರಸುಗಳ ಪೈಕಿ 99% ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 200 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೈಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಪಿಎಎಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ದಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನಾದರೂ ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಂನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಇಎ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಇಎ ನಡೆಸುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಇಎನಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಇಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 2,000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ 20, 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಪದೋಷ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ: ಅನುಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಈ ವೇಳೆ, ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು? ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾದರಿ ತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾದರಿ ತನ್ನಿ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಭಯ ಬರುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
