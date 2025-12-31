ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕೇಕ್‌ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕೇಕ್​ಗಳು

ಮಂಡ್ಯದ ಬೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೇಕ್‌ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು (ETV Bharat)
Published : December 31, 2025 at 5:36 PM IST

ಮಂಡ್ಯ: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೇಕ್ ಮೇಳ ಆಯೋಜಕರಾದ ಬೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಅರವಿಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೇಕ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಡಿ.30 ರಿಂದ ಜ.1 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ, ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕೇಕ್‌ಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಿಟಾರ್, ಡಾಲ್, ಬಾರ್ಬಿ, ಫಿಶ್, ಹಾರ್ಟ್, ಗಂಡಭೇರುಂಡ, ಚೋಟಾಭೀಮ್, ಪಿರಮಿಡ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಪೆಂಗ್ವಿನ್, ಮಿಕ್ಕಿಮೌಸ್, ಸೂರ್ಯ, ನವಿಲು, ಪಾರಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೊಸಳೆ, ಹೂವಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಕೇಕ್‌ಗಳು, ರುಚಿಕರ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು ಮಾದರಿಯ ಕೇಕ್‌ಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾನಾ ಫ್ಲೇವರ್‌ಗಳ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್​ಗಳ ಜತೆಗೆ ಹನಿಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನೂ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. 1 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಹನಿಕೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕರಿಯದ್ದು. ನಾನಾ ಮಾದರಿಯ ನೂರಾರು ಕೇಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ಫ್ಲೇವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿಕೇಕ್​ನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಳ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛನಗರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ-ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ-ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಆದಾಯ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ರುಪೇಶ್, ಪುನೀತ್‌ಕುಮಾರ್, ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

