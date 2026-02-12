ETV Bharat / state

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ: ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 12, 2026 at 2:50 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ, ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಎಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಇವತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಮತ್ತೆ ಆರ್​ಸಿಬಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕುನ್ಹಾ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಕುನ್ಹಾ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ವರದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅವರದ್ದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸೋದು ಅವರೇ ತಾನೇ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಮಿಟಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟ‌ನೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

