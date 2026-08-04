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ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BJP State President B.Y. Vijayendra
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 7:46 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಾಲುಮತಸ್ಥ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಗೌಡಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಈ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದವರನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಚನ‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ರಾಜ್ಯದ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಬರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಏಳು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತಿಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಅಭಾವವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು: ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲು ರೈತರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಿಮೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ನಾನೂ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ‌ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದರು ಖರ್ಗೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಿಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರಾ? ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಈ ರೀತಿ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಯುವಕರ ಮನಸಿಗೆ ನೋವು ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಶಾಸಕರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಕೆಶಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು. ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

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ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ
B Y VIJAYENDRA

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