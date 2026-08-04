ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ: ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 3:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇಂದೂ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ನಾಯಕರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಲವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅತೃಪ್ತರ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಯತ್ನ: ಇತ್ತ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಚಿವರಾದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಚಿವರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದರು.
ಆದರೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೂತನ ಸಚಿವರು, ದುಡುಕಬೇಡಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ದುಡುಕಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡದಂತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕವೇ ಸಚಿವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಇತ್ತ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 136 ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ?. ನಾನು ಕೂಡ 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಇತ್ತ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಮಾಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು. ಈಗ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇತ್ತ ಶಾಸಕಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐದು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತದಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವೂ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು, ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹಿಗಳು, ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ?. ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ ತನು, ಮನ, ಧನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೇನು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕಡೆಗಣಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ಯತೆ? ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ಪಕ್ಷವೇ ಇರಲ್ಲ: ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂಥಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಪಕ್ಷವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಅರೆ.
ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ: ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಸ್. ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಮರನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
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