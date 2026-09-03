'ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ'
ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನೈಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 7:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನೈಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಸಂಪಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೈತರು ಜಮೀನು ಕೊಡುವ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಡಿಸಿ, ಸಮಿತಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನೈಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 1 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 30/40 ನಿವೇಶನ, 1 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನು ನೀಡಿದವರಿಗೆ 60/40 ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅಂಶ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ನಿವೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ 1,453 ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 4 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 570 ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ. 30/40 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 231 ಸೈಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ, 40/60 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 243 ಸೈಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೂ 579 ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರಾಹಸಂದ್ರ, ಮಾದಾವರ, ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸ್ನವರು ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳು ಇವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲೇ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ 50-60 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ: ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ತೇವಾಂಶ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 50-60 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಸ ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರದ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನದ ಜಮೀನು ಬಳಸುವ ವಿವಾದಿತ ಮಸೂದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮರು ಮಂಡನೆ