ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ AI ಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

Cabinet decides to implement AI-powered software to control fake news, hate speech, and misinformation
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 6, 2026 at 8:09 AM IST

3 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಭಿಯಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಲಿತ 'ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್' ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಐ ತಂತ್ರಾಶವನ್ನು 67,26,00,000 ಕೋಟಿ ರೂ‌. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ತಾತ್ವಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್​​​ಪಾರ್ಮ್​ಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಹರಡುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಆನ್​ಲೈನ್ ನಿಂದನೆ, ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನೇಮಕಾತಿಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Al) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್​​ಗೆ 50,00,00,000 (Al ಗುಪ್ತಚರ ತಂತ್ರಾಂಶ), 7,00,00,000 (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 67,26,00,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ತಾತ್ವಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ AI ಮತ್ತು OSINT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ತಕ್ಷಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (real-time analytics), ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಬಳಕೆದಾರ ಪ್ರವೇಶ, ತರಬೇತಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆದಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳು (user licenses) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ OSINT ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಳವಾದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ (enrichment), ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ರಿಯಲ್ ಟೈಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Actionable intelligence, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ನಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ (district-level mapping), ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು (stakeholder-ready reports) ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ, ಭದ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಒಳನೋಟಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ವಿಶ್ಲೇಷಕರು: ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Project Manager) 5 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು (Senior Analysts), 12 ಮಂದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.

