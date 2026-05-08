ETV Bharat / state

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

AQUARIUM AT BANNERGHATTA BENGALURU CABINET MEETING
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 7:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಬಿಪಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಕ್ಕೇರಿಯಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ.

ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ(ಪಿಪಿಪಿ)ದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹144.40 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBFOT) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಕ್ಕೇರಿಯಂ, ಭವ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕರ್ಷಕ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಲಚರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸಿಹಿನೀರು, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕರ್ಷಕ ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಲಚರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 7.5 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ "ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ₹44.62 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ₹35.22 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನವನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೊಠಡಿಯು ಭಾರತದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ 270°-360° ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಿರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೃಗಾಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ QR-ಆಧಾರಿತ ಬ್ರೌಸರ್-ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂದರ್ಶಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಲೈವ್ ವೇ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಆವರಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯ, ಬಹುಭಾಷಾ ಆಡಿಯೋ ನಿರೂಪಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಶಿವಾನಿ ಸಾವು

TAGGED:

AQUARIUM AT BANNERGHATTA PARK
BENGALURU
CABINET MEETING
BANNERGHATTA BIOLOGICAL PARK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.