ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

75.60 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 11 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13,262.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್​
ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​ (IANS)
Published : April 17, 2026 at 9:28 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಹನ‌ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75.60 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 11 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು 13,262.70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾಹನ‌ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ 2,072.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಲಿದೆ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಪೈಕಿ 7,140 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ. 9 ಕಾರಿಡಾರ್​​ನ್ನು ಇಪಿಸಿ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್​​ನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್​ ಆನ್ವಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಸರಿನಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ 5 ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಿಂದ (Sludge) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು Biogas Purification system and compression ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ (Public Private Partnership) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ 2007 ಪಂಕ್ತೀಕರಣ ಮರು ನಿಗದಿ: ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, BMRDA ಯೋಜನೆ - ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ-2023ರ ಪಂಕ್ತೀಕರಣವನ್ನು (Alignment) ನಿರಸನಗೊಳಿಸಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ - 2007ರ ಪಂಕ್ತೀಕರಣವನ್ನು అಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಟರಿ ಫೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಪಥದ ಮೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ IOC ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಟರಿ ಫೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ 436.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 5 ಮೀರದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

