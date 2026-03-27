ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಟ್ರಕ್: ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಸಜೀವ ದಹನ

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಾಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 10:27 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ಟನ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಕಂಬಿಯಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ಅಂಬುದಾಸ್ (23) ಮೃತಪಟ್ಟ ದುದೈರ್ವಿ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಶರ್ಮಾಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 1.25ರ ವೇಳೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ಅಂಬುದಾಸ್, ತಾಯಿ-ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂಬುದಾಸ್, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಪೈಪ್ ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 1.25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಳಿಜಾರಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಟ್ರಕ್ ಬಂದಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಗುದ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ 100 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕಾರು ಎಳೆದೊಯ್ದು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಸಿಎನ್​ಜಿ ಕಾರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬುದಾಸ್ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀವತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಬುದಾಸ್ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದುರಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೃತನ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ, ಮಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯು ಸಹ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತ ತರಿಸಿದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್​ಗೆ ಬಂದು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ, ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಯದೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯ ಜೆ.ಸಿ.ನಗರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇಳಿಜಾರಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಕಾರಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಟ್ರಕ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

