ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಎಂದ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್: ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಘಾತುಕ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ - ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ದೇಶ್ ತೇರೇ ತುಕ್ಡೆ ಹೋಂಗೆ ಎಂದಂತವನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಎಂದಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲ, ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2026 at 7:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಮದು ಭೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಘಾತುಕ ಹೇಳಿಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಎಂಬ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶ್ ತೇರೇ ತುಕ್ಡೆ ಹೋಂಗೆ ಎಂದಂತವನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಅಂದಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಅವನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ?. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ತುಂಡು, ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಸಬ್ನನ್ನೂ ಹುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದರೆ, ಜೈಶ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯವನನ್ನೂ ಹುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರೋ ಹಾಗೇ ನೀವು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮೈ ಮರೆಯುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೇ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆನಾ?, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆನಾ?, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಹೇಳಿಕೆನಾ?, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆನಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ತೋಡೋ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಿಗೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಕೂಡಾ ದೇಶಭಕ್ತನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಮತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ. ಅದೇ ಅನ್ಯಮತೀಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ABVP ವಿರೋಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ. ಎಬಿವಿಪಿಗೆ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಬಿವಿಪಿ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಎವಿವಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಲಲಿತ್ ವಾಚಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಕುರಿತ ‘ಪ್ರಿಸನರ್ ನಂ. 626710 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ABVP ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೇ 14ರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ಪೂರ್ವ ಬಂಧನ, ಜಾಮೀನು, ಭಿನ್ನಮತ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2020ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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