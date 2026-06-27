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ಬಿಜೆಪಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕುರಿತ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಕುರಿತ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 3:01 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಕುರಿತ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಡ್ಡ ಮತ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಮೂರು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿಯ ಮೂವರಿಗೂ ಸಹಮತ ಇರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ, ಜೆಡಿಎಸ್​ನವರ ಜೊತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯ ವರದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಎನ್‌ಡಿಎಯ 12 ಮತಗಳು ಅಡ್ಡ ಮತಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 3+1 ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಮೂವರು ಅಡ್ಡ ಮತ, ಒಂದು ಅಸಿಂಧು. ಈ ಅಡ್ಡ ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ. ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ‌ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು? : ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪುಟಗಳ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್​​ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಶಾಸಕರು 12. ಈ ಪೈಕಿ 1 ಅಸಿಂಧು ಮತ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 1 ಅಸಿಂಧು ಮತ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 4 ಅಡ್ಡ ಮತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್​ನಿಂದಾದ ಅಡ್ಡ ಮತಗಳು ಎಂದಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ನಿಖರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಇರುವ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ; ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಸಿದ್ಧ, ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ: ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ

TAGGED:

C T RAVI
B Y VIJAYENDRA
ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಕುರಿತ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ
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