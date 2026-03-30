ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕೊನೆ ತನಕ ಅವರೇ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ; ಮುಸ್ಲಿಂರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಡಲು ಇರೋದಾ: ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

C M IBRAHIM CAMPAIGN
ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಪರ‌ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪ್ರಚಾರ (ETV Bharat)
Published : March 30, 2026 at 8:17 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಪರ‌ ಶನಿವಾರ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ, ಇಮಾಂ ನಗರ, ಅರಳಿಮರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಮತ ಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆತನ ಹಾಗು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.‌ ಮತಯಾಚನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೆ ತೆರಳುವ ಮುಂಚೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರೇ ಬಡವರಿದ್ದ ಹೆಗಡೆ ನಗರ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕೊನೆ ತನಕ ಅವರೇ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಾಸಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಫಕೀರ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.‌ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಕೀರ್ ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಬಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಜಾರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 86 ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳಿವೆ. ಅದ್ರೂ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿನಹ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ (ಹೆಚ್​ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಎಂ(ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ) ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಂಗ ಉದಯವಾಗಲಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಂಗ ಉದಯವಾಗಿಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ, ದಲಿತರು, ರೈತರು ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿ ಉದಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಸ್ಲಿಂರು ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಾರದೆ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರೇ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಯಿತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂರ ನಗರ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದಿಲ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಗೆದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ದಲಿತರು, ರೈತ ಸಂಘದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಡೈಮಂಡ್ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ. ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ. ಮುಸ್ಲಿಂರು ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮತಹಾಕಿ ಎಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

