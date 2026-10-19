ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಸಂಚು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಣ್ಣನವರ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 6:25 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡುಕು ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಂತಹ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಡುಕು ಬಯಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, 2 ಸಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಃ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯೆತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಲುಮತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನಲ್ಲ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಅವರು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ: ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
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