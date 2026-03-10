ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತ ; ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊತ್ತ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿವೆ.
Published : March 10, 2026 at 2:50 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೊಡಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಭಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಯುದ್ದದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಕಂಟೇನರ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವೂ ಸಂದಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕ ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್.
ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಡಬಲ್ ಹಣ : ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಪ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಪ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬಾಲಿ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪೂರ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕಂಟೇನರ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ರೈತರು ತರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತಕರು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 1000 ಟನ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ನನಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕ ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ವರ್ತಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ವರ್ತಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ತಕರು ಅಧಿಕ ಹಣ ತೆರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವರ್ತಕರು ಈ ಸಾಗಾಟದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಯುದ್ದದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತಕರು.
ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು ಮೋರಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಯುದ್ದ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಟೇನರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಂಟೇನರ್ಗೆ 1800 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೇನರ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ 3500 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ?. ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಖರೀದಿದಾರರು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
