ಕೆಂಪು ಸುಂದರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ ₹89,999 ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ!

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ದರ ಇದಾಗಿದೆ.

BYADAGI CHILLIES SOLD RECORD PRICE
ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 8:13 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹89 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹69 ಸಾವಿರ ರೂಪಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ದರ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್​ ಸಜ್ಜನರ್​ ಎಂಬುವರು ಬೆಳೆದ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 89 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಾಗೂ 69 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಕ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆವಕದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೋಮವಾರ 1 ಲಕ್ಷದ 17 ಸಾವಿರ ಚೀಲಗಳ ಆವಕವಾಗಿತ್ತು. ಸರಾಸರಿ 46 ಸಾವಿರ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆವಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಚೀಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ವಾರದ ಕೆಂಪು ಸುಂದರಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 89 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಪರ್ ಬೆಲೆಯಾದ 69 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಕಳೆದ ವಾರ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ 85 ಸಾವಿರ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೈತನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಮ್ಮದೇವಿ ಟ್ರೆಡರ್ಸ್ ದಲಾಲರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಿಸದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ರೈತನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

''ನಾವು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿ ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಮೂರೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು. ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 89,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಯುವ ರೈತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

