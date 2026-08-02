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ಕಾವೇರಿ, ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪತ್ರ

ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 2, 2026 at 10:48 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪತ್ರ: ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಸಹೋದರ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ಬದುಕಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ತಮಿಳರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿರುಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಸಮಾನವಾದ ಔದಾರ್ಯದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಪ್ರೌಢತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ . ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅದೇ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞತೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾವೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನದ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ತಮಿಳರು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆಯೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀರಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವು ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞತೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾವೇರಿಯು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಬದಲು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
TAMIL NADU CM VIJAY
CAUVERY WATER ISSUE
MEKEDATU PROJECT
VIJAYENDRA LETTER TO CM VIJAY

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