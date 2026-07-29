ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸದಂತೆ ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 12:36 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸದಂತೆ ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದರು.
"ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ರೈತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಬರ ಇದೆ ಎಂದು ಗೂತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ. 17.39 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ಬಿವೈವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
"ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ನೀವು ಸಿಡ್ಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ನೀವು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿರುದ್ದ FIR ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳ ಕುರಿತು ಕಪಟ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದರು.
"ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವುದು ಬಿಡಿ. ಭಾಜಪ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಸಂಘ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
"ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2028 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 80 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ 60 ಸೀಟಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೆಕ್ಕಿನಕಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುರುಘ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
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