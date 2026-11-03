ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿವೈವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 12:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರೂ ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಸಿಎಂ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ನಾವು ದಾವಾಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತೇನೆ. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆ ತರಹದ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರು ಕಾಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಉಡುಗೊರೆ: ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ಹಾಲಿನ ದರ 8 ರೂ. ಹೇಳಿ 12 ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏಳು ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವಾಗತ. ಆದರೆ, ದರ ಏರಿಕೆ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ತಾನೇ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಜನ ದಂಗೆ ಏಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ: ಹಿರಿಯೂರು ಉಪಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸಿಎಂ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇ ನಾಟಕ ಆಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಷತ್ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
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