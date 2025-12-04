ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಉದ್ಯಮಿ, ಸಂಸದ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ..
ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 9:00 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಮಹೇಶ್
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆಯಾದರೆ, ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಗರ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ನಿವೃತ್ತರ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ: ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆಯನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಒಳ ಚರಂಡಿ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಈಗಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ರಿಂದ 120 ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ 2025ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 14 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಆದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಲಿದೆ.
ಈಗ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆಯ 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, 86.31 ಚದರ್ ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 333.46 ಚದರ್ ಕಿ.ಮೀ. ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 1 ನಗರಸಭೆ, 4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ 8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ: "ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶೇಕ್ ಆಸಿಫ್ ತನ್ವೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು: "ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಘೋಷಣೆ ಕೇವಲ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾದ ಯದುವೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಘೋಷಣೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ನಗರದ ಘನತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ