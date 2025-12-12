ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಮಿ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಗನ್‌ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್!

ಉದ್ಯಮಿ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 2:59 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯು ಏರ್ ಗನ್ ಮೂಲಕ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಗನ್ ಶೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಸವನಗುಡಿಯ ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಾರ್‌ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರು ಜಯನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.​ ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೈರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಏರ್ ಗನ್ ಶೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏರ್ ಗನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ‌ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ, ಮನೆಗಳ್ಳನನ್ನೇ ದೋಚಿದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್: ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಆತನನ್ನೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದೋಚಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಸಹಿತ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಸಾಯಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಆತನನ್ನು ದೋಚಿದ್ದ ಮೌನೇಶ್ ರಾವ್, ದರ್ಶನ್, ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 447 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಸಹಿತ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಳ್ಳನನ್ನೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ: ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಂಡೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಇಸಾಯಿರಾಜ್, 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ 1.75 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಡೂರು ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೌನೇಶ್ ರಾವ್, ದರ್ಶನ್, ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ​ಇಸಾಯಿರಾಜ್‌ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನದ ಒಡವೆಗಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ್ದರು.

ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತಲುಪಲು ದಾರಿ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಇಸಾಯಿ ರಾಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.​ ಆದರೆ, ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮನೆಯವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯ ಪಾರ್ವತಿನಗರದ ಬಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸಾಯಿರಾಜ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಆತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, 70 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 447 ಗ್ರಾಂ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು 28 ಸಾವಿರ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

