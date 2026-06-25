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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿಗೆ ಸಂದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್​ಆರ್​ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟೆರೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU BUSINESSMAN DEATH AT ACTRESS HOUSE ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 12:28 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಆರ್​ಆರ್​ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟೆರೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಖ್ ಮೃತರು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವೈಶಾಖ್ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿರಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವೈಶಾಖ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದರು‌. ಕಾರ್​ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ‌ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್​ ಶಾಪ್​ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅರವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಹೆಚ್​ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಟಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಮೇಸೆಜ್: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ವೈಶಾಖ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. 'ನನಗೆ ಜೀವನವೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಇರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಶಾಖ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಟಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
BUSINESSMAN DEATH AT ACTRESS HOUSE
ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ನಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
BUSINESSMAN ENDS HIS LIFE

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