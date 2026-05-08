ETV Bharat / state

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ₹2.5 ಕೋಟಿಯ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Businessman Donates 1.5kg Gold Ornaments To Anjanadri Temple
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಬಂಗಾರದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ AMR Construction ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಕೊಡುಗೆ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗಂಗಾವತಿಯ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರುಣಾ ಹಾಜರಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಆಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಭಾವಳಿ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಛತ್ರಿ, ಕಿರೀಟ, ಚಾಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

Businessman Donates 1.5kg Gold Ornaments To Anjanadri Temple
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾದ ಬಂಗಾರದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳು (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕುಟುಂಬ, ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ತಂದಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಹೋಮ-ಹವನಾದಿಗಳು ನಡೆದವು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶರೆಡ್ಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

Businessman Donates 1.5kg Gold Ornaments To Anjanadri Temple
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಬಂಗಾರದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳು (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ, ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಭರಣ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 140 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ!!

TAGGED:

GOLD ORNAMENTS DONATION
ANJANADRI HILL
KOPPAL
ANJANADRI TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.