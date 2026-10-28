UNHCR ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತನಾಡಿ ವಂಚನೆ: ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ₹57.31 ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 8:39 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಏಜೆನ್ಸಿ (UNHCR) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಜಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳ (Fire Extinguishers) ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹57.31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕ: ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಾನು ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪುವಿನವನು ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಚ್ಚ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು.
ತಾನು ಕೀನ್ಯಾದ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ (UNHCR) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ಆತ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದನು. ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಗುರು ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ಸೋಗು – ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಮರುದಿನವೇ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಗುರು ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಿದ್ದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು. ಕೊಟೇಶನ್ ವಿನಿಮಯವಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಗುರು ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್, ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Registration Certificate) ಆ್ಯಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (Anti Money Laundering Certificate) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (IMF Certificate) ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (FIA Certificate) ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (Insurance & Bank Storage) ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದು, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದನು.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹57.31 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ದಂಪತಿ, ದಿನಾಂಕ 23-02-2026 ರಿಂದ 29-06-2026 ರ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಗುರು ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಂದ RTGS, NEFT, IMPS ಹಾಗೂ SWIFT ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹57,31,175 ಹಣವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕವೂ ವಂಚಕರು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದಂಪತಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ದಿನ ದೂಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
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