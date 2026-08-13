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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟಿಯ ಸಹೋದರಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ; ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಧನ

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BUSINESSMAN ARRESTED FOR ALLEGEDLY RAPING ACTRESS'S SISTER
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 7:05 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೈದಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬುವರನ್ನು ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಬಳಸಿ ಸಾಲ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿಯ ಸಹೋದರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.​ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ​ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಾನು ಕೈ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಂಧಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಹೋದರಿ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಟಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು‌ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SEXUAL ASSAULT CASE
BUSINESSMAN ARRESTED
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ
BENGALURU
RAPE ALLEGATION

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