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ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾರಣಿಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, 5 ದಿನವಾದ್ರು ಸಿಗದ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಸುಳಿವು: ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೋತಿರಾಜ್​ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

Kothiraj Team searching at Shivagange hills
ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗನ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೋತಿರಾಜ್​ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 7:28 PM IST

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ನೆಲಮಂಗಲ : ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಆ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ತಂಡಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಾರಣಿಗ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬುಧವಾರ ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗ ಅದ್ವೈತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (31) ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರಣೆಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಅನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Kothiraj Team searching at Shivagange hills
ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​​ ಮತ್ತು ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ​ (ETV Bharat)

ಅದ್ವೈತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬುಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್​ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, NDRF, SDRF ತಂಡಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Kothiraj Team searching at Shivagange hills
ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಮತ್ತು ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ​ (ETV Bharat)

ಅದ್ವೈತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಐನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ ಶಾಂತಲಾ ಡ್ರಾಪ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಶಾಂತಲಾ ಡ್ರಾಪ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 5 ದಿನವಾದರೂ ಆತನ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4800 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಲಾ ಡ್ರಾಪ್ ನಿಂದ ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಳಿದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Kothiraj Team searching at Shivagange hills
ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​​ ಮತ್ತು ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ​ (ETV Bharat)

ಇದು ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ವೈತ್ ಅಥವಾ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ನಾಪತ್ತೆಯಾದವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ

TAGGED:

BENGALURU RURAL
ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ
ಚಾರಣ
ಶಾಂತಲಾ ಡ್ರಾಪ್
SHIVAGANGE HILLS

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