ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ
Bus Ticket Price Hike: ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 2:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ನಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ವಾಯವ್ಯ ಮತ್ತು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.23 ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಬಂಕಾಪುರದ ರೈತ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನೂ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪುರುಷರಿಗೂ ಅರ್ಧ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಗೋವಿಂದ ಮುರಗೋಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಪುರುಷರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಭಾಷ ತೆಗ್ಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ: ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜೇಬಿನಿಂದ ಆ ಜೇಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜು ವೀರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಏಟಿನ ಮೇಲೆ ಏಟು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು?. ಇದು ದುಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಡೀಸೆಲ್ಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಾ?" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕೆ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಲ್ಲ. 200-300 ರೂ. ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು?. ಹೀಗಾದರೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕುವುದು? ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು, ಮನೆ ಕಾಯುವವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಹಣ ತಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ತಿಳಿಯದೇ ಕಂಗಾಲಾದರು. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?. ದಿನಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರೇ ಪುರುಷರು. ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ದರ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ 70-80 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?. ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಯಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರವೀಣ್ ಶಾಮನೂರು ಮಾತನಾಡಿ "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲು-ಮೊಸರಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಬಸ್ ದರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಗ್ರಹ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸ್ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.23% ಹೆಚ್ಚುಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೂಡಲೆ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲು, ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದು ದುಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, "ಇದೊಂದು ದುಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮದ್ಯ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಕ್ಚರ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 35 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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