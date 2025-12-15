ಬಂಟ್ವಾಳ: ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ಆಕಾಶವೇ ಸೂರು; ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಗೋಳು

ETV Bharat / state

December 15, 2025

ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ): ಚಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿ, ಮಳೆಯೂ ಬರಲಿ. ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್​​ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಸೂರು. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಳಿತವು ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸ್​​ಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹತ್ತಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.

ಜಗಲಿಯೇ ನೆರಳಿನಾಶ್ರಯ: ಏರು ತಗ್ಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್​​​ಗಳಿಗೆ ಜನರು ಕಾಯಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಜಗಲಿಯೇ ನೆರಳಿನಾಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ: ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಬಸ್​​ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎತ್ತರ, ತಗ್ಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾಗುವ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕು.

ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು: 2017ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗಲೇ ಬಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ತಿರುಪತಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೋಲ್ವೊ, ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಶಾರಾಮಿ ಬಸ್​ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಂತಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾದ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏರ್​ಬಸ್​ಗಳು ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್​​ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಸ್​​ಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್​ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್​ಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಯ ಎಂಟ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ದಾಣ. ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಅದೂ 4.30ರಿಂದ 5.30ರ ಸಂದರ್ಭ, ದಾರಿದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​​ಗಳು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನರಕಯಾತನೆ: ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಪುತ್ತೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಮುಡಿಪು ಸಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್​ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಬಸ್​​ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

''ತಾನು ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದೆ, ತಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಸ್ತುವಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಯಿತು, ಬಸ್​ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸದ ಫಲವನ್ನು ಇಂದು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

''ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆಮೇಲೊಂದು ಸೂರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಮೇಶ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

