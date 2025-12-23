ETV Bharat / state

ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಾಟ ಆರಂಭ: ಹೈಟೆಕ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳೋ - ಧೂಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸವಾಲು‌‌!

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.

Belagavi CBT
ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 7:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್​ಗಳ ಓಡಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನೋ ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ‌ ನಂತರ ಡಿ.19ರಿಂದ ಬಸ್ ಗಳ ಓಡಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Belagavi CBT
ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿ (ETV Bharat)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 49.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬಸ್​ಗಳ ಓಡಾಟ ಶುರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಸ್​ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಏಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗಲೇ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಗೋಡೆವರೆಗೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಧೂಳಿನ‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Belagavi CBT
ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿ (ETV Bharat)

ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 57 ಉಪನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ 1365 ಟ್ರಿಪ್ ಬಸ್​ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೆ.

Belagavi CBT
ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿ (ETV Bharat)

ಯಾವ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಸ್​ಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ?:

ಅಂಕಣ-1: ಅನಗೋಳ, ಭಾಗ್ಯ ನಗರ, ವಡಗಾಂವ, ಪರಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಯಳ್ಳೂರ, ಸುಳಗಾ, ದೇಸೂರ, ರಾಜಹಂಸಗಡ, ಅವಚಾರಟ್ಟಿ, ಯರಮಾಳ, ಮಾಸಕೋನಹಟ್ಟಿ, ದೇವಗಾನಹಟ್ಟಿ

ಅಂಕಣ-2: ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕಾಲನಿ, ಸಾವಗಾಂವ, ಹಂಗರಗಾ, ಮಜಗಾಂವ, ಖಾದರವಾಡಿ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ, ನಾವಗೆ, ಹುಂಚಾನಟ್ಟಿ, ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ, ಕರ್ಲೆ, ಜಾನೇವಾಡಿ, ತೀರ್ಥಕುಂಡೆ, ರಣಕುಂಡೆ, ಕಿಣಿಯೆ,

ಅಂಕಣ-3: ಕಣಬರ್ಗಿ, ಕಲಕಾಂಬ, ಮುಚ್ಚಂಡಿ, ಚಂದಗಡ, ಖನಗಾಂವ, ಸುಳೇಬಾವಿ, ಧರನಟ್ಟಿ, ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ, ವಂಟಮೂರಿ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ

Belagavi CBT
ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿ (ETV Bharat)

ಅಂಕಣ-4: ಅಲಾರವಾಡ, ಹಲಗಾ ಬಸ್ತವಾಡ, ಮಾಸ್ತಮರಡಿ, ಚಂದನಹೊಸೂರ, ಮರಕಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಹಾಲಗಿಮರಡಿ, ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ, ಹುಲಿಕವಿ, ಕಾಕತಿ, ಹೊನಗಾ, ಕೆಂಚನಟ್ಟಿ, ಸೋನಟ್ಟಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಅಂಕಣ-5: ಶಾಹುನಗರ, ಬಿ.ಕೆ.ಕಂಗ್ರಾಳಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಗರ, ಕಡೋಲಿ, ಕಟ್ಟಣಬಾವಿ, ಕೇದನೂರ, ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ, ಶಿವಾಪುರ, ಮರಣಹೋಳ, ಗೊಲ್ಯಾಳಿ, ಕುದ್ರೆಮನಿ, ಅತವಾಡ, ಬೆಳಗುಂದಿ, ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ, ಧಾಮಣೆ, ಕವಳೇವಾಡಿ

ಅಂಕಣ-6: ಮಣ್ಣೂರ, ಅಂಬೇವಾಡಿ, ಗೋಜಗಾ, ಕಲ್ಲೇಹೊಳ, ಉಚಗಾಂವ, ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ, ಕೋನೆವಾಡಿ, ಬಸವನ ಕುಡಚಿ, ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ, ಸಾಂಬ್ರಾ, ಪಂತ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ, ಸುಳೇಬಾವಿ, ಕರಡಿಗುದ್ದಿ

ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?: ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವು ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತು, ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರಳಲು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ 28 ಉಪ ಅಂಕಣಗಳಿದ್ದು, ಆಯಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್​ಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್, ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ, ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ‌ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರ‍್ಯಾಪ್, ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಾಟ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರಳಲು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳು ಇನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಬಸ್ ಏರುತ್ತಾರೆ: ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ‌. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯೋದು ಅಂತಾ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಾದರೂ ಜನರು ಊರು ತಲುಪುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜೀವಹಾನಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಪಂತಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಚಲೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಧೂಳು ಹಾರುತ್ತಿದೆ‌. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆದ ಬಳಿಕ ಬಸ್​ಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂತ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸುಳೇಬಾವಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ಆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಷಾ ಯಲಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಸ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಸಾರ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಹಳೆ ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಉಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸನ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ. ಧೂಳು ಹಾರದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚರಕಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇಡೀ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಲ್. ಗುಡನ್ನವರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಧೂಳಿನಿಂದ ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಇಡೀ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ, ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಗುಳಬಾರದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್​ ಬಿಡ್ರಪ್ಪಾ: ರಾಜ್ಯದ 1,749 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ!

TAGGED:

BELAGAVI
BELAGAVI CBT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.