ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ಅದಲು-ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿಯ ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ತನಕ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 7:42 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಾಟಿಯಾದ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿಯ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತಿರುವಿನ ಬಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಕುಸಿದು, ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಘಾಟಿ ಸಂಚಾರವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ತನಕ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸನಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ಘಾಟಿ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬಸ್ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು.
ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಬರುವವರು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕರಾವಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವವರು ಏರ್ ಪಿನ್ ತಿರುವಿನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವರು ಇಳಿಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಜೊತೆ ಇಳಿದು ಬಸ್ ಹತ್ತುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವುದೂ ಸಹ ಅಪಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು. ಕೆಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗುವವರು ತಡವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಇರುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಲು- ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದಲು ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ 85 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಯಾವುದೇ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹತ್ತುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹೆಚ್.ವಾಸಪ್ಪ.
ಸುಳಗೋಡು-ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗುಂಬೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸುತ್ತಿ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಯಡೂರು ಸುಳಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವವರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
