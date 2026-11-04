ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿ: ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.23, ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ
Bus Fare Hike: ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 1:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 4ರಿಂದ 18 ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ನಿಗಮಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ನಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಸಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ 25,125 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1.3 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 24,179 ರೂಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ 1.24 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ 74 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಗಮಗಳಿಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಏಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ನ ನಿಗಮಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ 98 ರೂಪಾಯಿಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10.47 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 80ರಷ್ಟು ಡಿಸೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. 1,011 ಕೋಟಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ. 2016ರಿಂದ 25 ರವೆರಗೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ 3,694 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 7,719 ಕೋಟಿಯಿದೆ. 2,192 ಕೋಟಿ ಸಾಲವಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9,912 ಕೋಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ 35 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 44 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗದೂತ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 18 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೀ.ಮೀವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 4 ರೂಪಾಯಿ, 2ರಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು 12 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 6 ಕೀ.ಮೀವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, 6 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದರವನ್ನ 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯುವ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ಯು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.23 ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಶೇ. 35ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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