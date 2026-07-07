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ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್: ಬಸ್ ಚಾಲಕ, ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ವೊಂದು ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್​​ನ ಚಾಲಕ, ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ವೊಂದು ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿರುವುದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 3:07 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಟ್ರಕ್ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್​​ನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪೈಲಗುರ್ಕಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷಣ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಉಮಾಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ: ಮೃತ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಉಮಾಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ 26 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​: ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್​ನ ಮುಂಭಾಗ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಬಸ್​​ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಶವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್​ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ: ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ (ಬೆಂಗಳೂರು) : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಎರಡು ಬಸ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸಿಗ್ನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಾಯು ವಜ್ರ ಬಸ್​​ಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು.

ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಲುಗಳು ಸಿಲುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದರು.

TAGGED:

APSRTC BUS ACCIDENT
PERESANDRA POLICE
ಎಪಿಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್
CHIKKABALLAPURA
APSRTC BUS HITS TRUCK

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