ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಮಗು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ತಮ್ಮ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ತಾಯಿ - ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 30, 2026 at 10:47 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದ ತಾಯಿ - ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ವೊಂದರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಮ್ಮ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ತಾಯಿ, ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮರಕಡ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ವೊಂದರಿಂದ ತಾಯಿ, ಮಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 13ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ತಾಯಿ, ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಝೀಝ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
