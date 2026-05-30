ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಮಗು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ತಮ್ಮ ಬಸ್‌ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ತಾಯಿ - ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 10:47 AM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದ ತಾಯಿ - ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸಿಟಿ ಬಸ್​ವೊಂದರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಮ್ಮ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ತಾಯಿ, ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮರಕಡ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್​ವೊಂದರಿಂದ ತಾಯಿ, ಮಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 13ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬಸ್‌ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ತಾಯಿ, ಮಗುವನ್ನು ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಝೀಝ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬಸ್​ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

