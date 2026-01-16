ಹಾವೇರಿ: ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೋರಿ 'ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112' ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೋರಿ ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112 ಇಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : January 16, 2026 at 10:25 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಹೋರಿ 'ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112' ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ವರ್ಧೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ತರಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋರಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರಿಗೆ ಓಂ ಫೈಲ್ವಾನ್ 112 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಣೆಗಾರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಹೋರಿ ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹೋರಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಹೋರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.
ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112 ಹೋರಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಹೋರಿ ಬಿಟ್ಟಾರ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಖಾಡವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೋರಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೈಲ್ವಾನರು ಕೆಲಕಾಲ ವಿಚಲಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112 ಭಾರಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗದೀಶ್ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೋರಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಓಂ ಫೈಲ್ವಾನ್ 112 ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112 ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೂರು ಬೈಕ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ, ಟ್ರಜೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಕ್ಕಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಹೋರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಹರಿದು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನ ಸಾಗರ: ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112 ಹೋರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರ್ಜಗಿಗೆ ಸಹಸ್ರರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಉದನಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ನೋಡಲಾರೆವು ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಓಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ 112 ಹೋರಿಯ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಹೋರಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹೋರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಯಿ ಬಳಿಕ ಮರಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ; ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ