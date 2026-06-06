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ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ
ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 9:43 AM IST

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ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರವಸಾಬ್ ಐಹೋಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಚೇರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಐಹೋಳೆ ಅವರು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಕದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದೇ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಘಟನೆ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕ ರಾವಸಾಬ ಐಹೋಳೆ, "ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಅಡಿ ಆಳದ ಪಾಯ (ಗುಂಡಿ) ತೋಡಿದ್ದರು. ಮಳೆಯ ನೀರು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

​ಕಟ್ಟಡ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊರಬಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

​ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ 1ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುಂಗಾರು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬದ ಬಳಿಕ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇರಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂಗಾರು ಚಲನೆ ನಿಧಾನಗೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

TAGGED:

BELAGAVI
ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡ
BUILDING COLLAPSED IN ATHANI
BUILDING SUDDENLY COLLAPSED

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