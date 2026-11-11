ಬೈಕ್ ಸದ್ದು, ಎಮ್ಮೆಗಳ ಓಟ, ಜೆನ್-ಜೀಗಳ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಾಹಸ: ಬೆಳಗಾವಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ!
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗುಡಿ ಪಾಡವಾ ದಿನದಂದು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಆಚರಣೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
Published : November 11, 2026 at 9:57 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರೈತನ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯುವ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೀ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ವರ್ಷವಿಡೀ ದುಡಿದ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಮೈತುಂಬ ಬಣ್ಣ, ಮೈಮೇಲೆ ಶೃಂಗಾರ, ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ನವಿಲುಗರಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ-ಗಂಟೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ. ಹೀಗೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಎಮ್ಮೆಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವಕರ ಸಾಹಸ ಕಂಡು ಜನರ ಮೈನವಿರೇಳಿತು. ಇನ್ನು ಎಮ್ಮೆಗಳ ವೈಯ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.
ಹೌದು, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಓಟವಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗುಡಿ ಪಾಡವಾ ದಿನದಂದು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ನಗರದ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಎಮ್ಮೆ ಬೆದರಿಸುವ ಆಚರಣೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಒಂದೆಡೆ ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಬೈಕ್ಗಳ ಸದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೋಷಾವೇಷದಿಂದ ಓಡಿಬರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಯುವಕರು. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆನ್-ಜೀಗಳ ಸಾಹಸ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ಗಳ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದು ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ, ಆ ಸದ್ದಿಗೆ ರೋಷಗೊಂಡ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಎಮ್ಮೆಗಳ ಓಟ, ಯುವಕರ ಓಡಾಟ, ಬೈಕ್ಗಳ ಸದ್ದು ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಟೆರಸ್, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎಮ್ಮೆಗಳ ಓಟದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿದವು. ಎಮ್ಮೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯೋಜಕರು.
ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ರೈತರು: ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಜಾನುವಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆಯ ಅನ್ನದಾತೆ, ಬದುಕಿನ ಆಧಾರ. ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೈತರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲೇ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖವಾಡ, ಕೊರಳಿಗೆ ಕವಡಿಯ ಸರ, ಗೆಜ್ಜೆ, ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಹಂಗಡದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ನವಿಲುಗರಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಳಸಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮೈತುಂಬ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಹೊತ್ತು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೆದರಿಸುವ ಆಚರಣೆ: ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶ, ಟಿಳಕವಾಡಿಯ ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಗೊಂಧಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ವಡಗಾವಿ, ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಬಾಗ್ ಗಲ್ಲಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಕಾಮತ್ ಗಲ್ಲಿ, ಪಾಂಗುಳ ಗಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬೆದರಿಸುವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ತಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಧುನಿಕತೆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆನ್-ಜೀಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
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