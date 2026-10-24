ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಮೌಢ್ಯ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅದೇ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 8:55 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೋಳಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅದೇ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು, ವಿದೇಶಗಳ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಯಿಸಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಡಾ.ಯಶವಂತರಾವ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಧಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಧಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರವಾಯಿತು. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಕ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉರುಳುತ್ತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೌದ್ಧ ರಾಜರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅದೊಂದು ಸುಭೀಕ್ಷ ಕಾಲ, ಸ್ವರ್ಣಯುಗ. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
2027 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಹಾಗೂ ಜಣಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ.ವರ್ಗದ ಜನರು ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಎಂದು ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಥಲೂ ನಮೂದಿಸಿ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೊಲಂಬೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೀಲವಂತ ಮಹಾಥೇರೋ ಬಂತೇಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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