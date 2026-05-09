ಬಿಎಸ್​​ವೈ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದರು: ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ‌‌

ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಸರ್ವಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾ‌ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿಎಂ ಎಂದರೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 8:29 PM IST

3 Min Read
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, "ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆ ಎಂಬುದು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ ಬಡವರ, ರೈತರ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಸರ್ವಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾ‌ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿಎಂ ಎಂದರೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಠಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಸಾರ್ಥಕ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಜನ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ" ಎಂದರು.

ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅರಿತು ಸಿಎಂ ಆದವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ - ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ: ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅರಿತು ಸಿಎಂ ಆದವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಾಯಕ, ಇವರು ಮಠಗಳ‌ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನದ ಉತ್ಸವ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಮಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಮನುಷ್ಯ - ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿಶ್ರೀ: ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದರೆ ಏನೂ ಎಂಬುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಯಕ ಅವರು. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕನಕ ಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹಿಂಜರಿಯುವರಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಶಂಕರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು, ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್​​ಸಿ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೆ. ಆಗ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಅನುದಾನ ಕೇಳಲು ಹೋದೆ. ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬರೆಯಲಿ ಎಂದರು. ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.‌ ಆಗ ಅವರು 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ" ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹವಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಹವಾ: ರಾಜ್ಯದ ಐಪಿಎಲ್ ಹವಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರಬೇಕು. ಚಿನ್ಮುಲಾದ್ರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ‌ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಹೊರಟು, ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಸೈಕಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಅಪ್ಪ ಎಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುವವರು ಅವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಅವರ ನಾಮ ಬಲದಿಂದ ಹಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ಬುದ್ಧನನ್ನು, ಬಸವಣ್ಣ, ಗಾಂಧಿ, ಮೋದಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನು ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರು ಕೊನೆಗೂ ನಮಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು: ಪಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಜನ ಅತೀಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಸಾಹಸನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೋ ಅದೆ ಅದರ ಸಿಂಹಾಸನ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಂಹ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾಯಿಗಳ ಕಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದವು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಶ್ರೀಯವರು ಹೊಗಳಿದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳ ಪುತ್ರ - ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ: ಭೋವಿ ಮಠದ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವೆ ಸೇರೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಸೇರಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರುವುದೇ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀಮೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ, ರೈತ ನಾಯಕ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿರುವವರು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತವರು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಯಾದವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಠದ ಪುತ್ರನಂತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

