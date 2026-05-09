ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ : ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Bsy-abhimanotsava
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನಸ್ತೋಮ (VIJAYENDRA X POST)
Published : May 9, 2026 at 4:08 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ/ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಜೆಟ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರೈತ ನಾಯಕರು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಭಗತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ತಾತನ 50 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹೋರಾಟ, ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ತಾತ. ತಾತ ಅವರ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಓಡಾಡಿದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಓಡಾಡಿದ ಕಾರು ನೋಡುವುದೇ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗನೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1:30 ಆದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾದು ಕೂತರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ‌: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಕೋಷ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ‌ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್​ಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವ ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕೊಪ್ಪಳ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭರತ್ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಟೂ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಹೂವು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡದೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪಂಗಾಳದ ಫಲಿತಾಂಶ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

