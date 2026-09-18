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ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಗಂಗಾರತಿ; ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದರೆ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ: ಬಿಎಸ್​ವೈ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ KARNATAKA STATE BJP PM MODI
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಗಂಗಾರತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 9:31 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದರೆ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಗಂಗಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯ ದಿನ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

BENGALURU ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ KARNATAKA STATE BJP PM MODI
ಭವ್ಯ ಗಂಗಾರತಿ (ETV Bharat)

ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ: "ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರದು ದೇಶಸೇವೆಯ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣ. ಸತತ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ದೇಶವಲ್ಲ. ತನ್ನ ದಾರಿ ತಾನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

"ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿ. 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಹಗಲಿರುಳು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಮೋದಿಜಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದ: "ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಸಸಿ ನೆಡುವುದು, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂಥ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಜೀ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿಜೀ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಸನ್ಸೋಲ್​ ಶಿಲ್ಪಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ!

TAGGED:

BENGALURU
ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
KARNATAKA STATE BJP
PM MODI
SEVA SANKALPA ABHIYANA

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