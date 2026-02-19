ನೆಲಮಂಗಲದ ಪೇಟೆಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವೃದ್ದೆಯೋರ್ವರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 19, 2026 at 11:36 AM IST
ನೆಲಮಂಗಲ : ನಗರದ ಪೇಟೆಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವೃದ್ದೆಯೋರ್ವರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೋಭಾ(69) ಎಂಬ ವೃದ್ದೆಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ರಂಗನಾಥ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ರಂಗನಾಥ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾಗೆ ಹೊಡೆದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನದಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧೆ ಕೊಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ನ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಶೋಭಾ ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆಯ ಪತಿ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಫಿಜಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಿನವೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರು ಸಂಜೆ ಆರುವರೆಗೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಜನರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಇಸ್ರೋ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ (ಬೆಂಗಳೂರು) : ಇಸ್ರೋ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ (75) ಎಂಬುವವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪತ್ನಿ ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ಟವಲ್ನಿಂದ ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಇಸ್ರೋ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ