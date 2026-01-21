ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮೈಸೂರು ಕೊಲೆ
ಎಂ.ಡಿ.ಶಹಬಾಜ್​​ (26) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 10:06 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್​​​​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗೌಸಿಯಾನಗರದ ಎಂ.ಡಿ.ಶಹಬಾಜ್​​ (26) ಕೊಲೆಯಾದವ. ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 3ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹಬಾಜ್​ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಟೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

5ರಿಂದ 6 ಜನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶಹಬಾಜ್​ನನ್ನು ಐದಾರು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತನ ಅಣ್ಣ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯಪುರದ ಕಾಂತರಾಜ್​ ಚೌಹಾಣ್​ (35) ಎಂಬವರ ಮೃತದೇಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಮದರ್​​ ತೆರೆಸಾ ರಸ್ತೆ (ಬಿ.ಎನ್​.ರೋಡ್​)ಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನು ಎಂಬವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಟು, ನಂತರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನು ಎದ್ದಾಗ ಕಾಂತರಾಜ್ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಲಾಡ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಕಾಂತರಾಜ್​ ಚೌಹಾಣ್​ (35) (ETV Bharat)

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಲಷ್ಕರ್​ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​​ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೆ.ಆ‌ರ್​​.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ ಠಾಣೆ ಎಸಿಪಿ ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾವಿನ ನಿಖರತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

