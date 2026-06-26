ಶಿರಸಿ: ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ; ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಶ್ವಾನ
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಂಗನಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 8:41 PM IST
ಶಿರಸಿ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಂಗನಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಿಂಗನಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ (35) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಕೊನೆ ಕೊಯ್ಯುವ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕ (27) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ (ಪರಮೇಶಿ) ಜೂನ್ 25ರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ರಾತ್ರಿ '112' ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 26ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಂಗನಮನೆ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶಿ ಅವರ ಶವ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರದ ಶ್ವಾನದಳ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸುಖೋ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್., ಡಿಎಸ್ಪಿ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ, ಶಿರಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ರಮೇಶ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಎಂ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಿಐ ರಮೇಶ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಎಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಿಮ್ಮಾ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಶ್ವಾನದಳ: ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ಹೂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿರುವ ಪರಮೇಶಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ತದನಂತರ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಪರಮೇಶಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಾಡುವಾಗ, ಆರೋಪಿ ತಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ ತಡೆದು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ವಾನದಳ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಶ್ವಾನ ನೀಡಿದ ನಿಖರ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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