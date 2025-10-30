ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ: ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಗೊತ್ತಾ?

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

HUBBALLI BRTS CHIGARI BUS
ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ (ETV Bharat)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ನಡುವೆ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಬಿ ಆರ್ ಟಿಎಸ್ (ಚಿಗರಿ ಬಸ್) ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಈಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್ ಬಸ್​ಗಳು ಸಿಬಿಟಿ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಿಗರಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಹೊಸೂರು ಇಲ್ಲವೇ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಈ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಚಿಗರಿ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಗರಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ (ETV Bharat)

ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ: ಚಿಗರಿ ಸೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ, ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಯೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

BRTS CHIGARI BUS
ಚಿಗರಿ ಬಸ್ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಗ ಎಂ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ‌ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

BRTS CHIGARI BUS
ಚಿಗರಿ ಬಸ್ (ETV Bharat)

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ‌ ನೇರವಾದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ‌ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಆರ್ ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ‌ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ‌ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ಬಸ್ ಟೈಂ ಹಾಗೂ ದರ ನಿಗದಿ ಬಾಕಿ: ಗೋಕುಲ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಆರ್ ಟಿಎಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಿಬಿಟಿವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​​ಗಳ ಸೇವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಧಾರವಾಡ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಬೇಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಸ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಿಂದ ಯಾವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಓಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

HUBBALLI CENTRAL BUS STATION
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿ‌ಆರ್​ಟಿಎಸ್ ಚಿಗರಿ ಬಸ್​ಗೆ ಮನಸೋತ ಮಂದಿ: ಕುಗ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಯೋಜನೆಗೆ 'ಶಕ್ತಿ'! - BRTC Chigari Bus

