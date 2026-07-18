ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದ ಬೀಗರು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅತಿಥಿ
ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೊಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 7:46 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣವ್ವ ರಾಮಣ್ಣವರ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸನ್ನಮ್ಮನವರ, ದೇವಪ್ಪ ಸನ್ನಮ್ಮನವರ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸನ್ನಮ್ಮನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಸನ್ನಮ್ಮನವರ, ಲಗಮಪ್ಪ ಸನ್ನಮ್ಮನವರ, ಶಿವನಪ್ಪ ಸನ್ನಮ್ಮನವರ ಬಂಧಿತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು. ಬಸಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ (38), ಲಗಮಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ(32) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಮಣ್ಣವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ಬಸಪ್ಪನನ್ನ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಲಗಮಣ್ಣನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮೃತರ ತಂದೆ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಾಮಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೂ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತ ಬಸಪ್ಪನ 14 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುರಗೋಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲಗಮಪ್ಪ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು, ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣವ್ವ ಜೊತೆಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಆದ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಳು. ಇನ್ನು ಅಣ್ಣವ್ವ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಸೋದರ ಅತ್ತೆ ಮಗಳು. ಹಿರಿಯರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಣ್ಣವ್ವ ಮಾತ್ರ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಸಭೆ ಕೂಡಿ, ಅಣ್ಣವ್ವಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಲಗಮಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಸಪ್ಪನ ಪತ್ನಿಯೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ಬಸಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಮುರಗೋಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವ ಬಸಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮುರಗೋಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಣ್ಣವ್ವಳ ಮನವೊಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ತಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪುತ್ರ, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಕರೆದರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಹೋದರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಅಣ್ಣವ್ವನ ಪೋಷಕರು ರಾಮಣ್ಣವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೊಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೊಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಂದು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಅಣ್ಣವ್ವನಿಗೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಚಕಬಂದಿ ಮಾಡಲು ಬರುವಂತೆ ಅಣ್ಣವ್ವ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತವರು ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲಗಮಪ್ಪ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಅಣ್ಣವ್ವನ ತವರು ಮನೆಯವರು ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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