3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೂತು ಹಾಕಿದ ತಾಯಿಯ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದ ಸಹೋದರರು!
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ರರು, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೂತಿಟ್ಟ ತಾಯಿಯ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 19, 2026 at 9:42 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೂತಿಟ್ಟ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಹೂತಿಟ್ಟ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಈರಮ್ಮ ಎಂಬವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬವರ ತಾಯಿಯೇ ಈರಮ್ಮ. ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು 11 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪುತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈರಮ್ಮನವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಜಗಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಅಲೆದಾಡೆದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಶವ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮೃತದೇಹ ಸಮೇತ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ನಕಲಿ ಪಿಎಂ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಊರಿನ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದರು.
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾರೂನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈರಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಎಂದು ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 11 ಜನರ ಪೈಕಿ 6 ಜನ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಪುತ್ರರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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