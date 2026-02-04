ETV Bharat / state

ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ: ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಅಣ್ಣ

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Murdered Person and Accused
ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನೀಲಪ್ಪ(65) ಕೊಲೆಯಾದ ವೃದ್ಧ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಆಯುಧದಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮಾಯಕೊಂಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ದಿನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತಮ್ಮ ನೀಲಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತನ ಪುತ್ರ ಮಾಯಕೊಂಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಮಾಯಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾಯಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ‌. ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನೀಲಪ್ಪ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಾದ ನೀಲಪ್ಪನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪದೇ ಪದೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನೀಲಪ್ಪ ಕಳೆದ ದಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಬಲವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ನೀಲಪ್ಪರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ‌. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊಲೆಯಾದವ ನಮ್ಮ ಮಾವ. ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀಲಪ್ಪ ಅವರ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಂದು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಠಾಣೆ ಎಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ದಿ‌ನ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಸಹೋದರರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗು ನೀಲಪ್ಪರ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದ ಬಳಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ನೀಲಪ್ಪರನ್ನು ಪುತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀಲಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮಾಯಕೊಂಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ! ಜಸ್ಟ್​, ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಗೆಳೆಯನ ಕೊಂದ ಗೆಳತಿ!

TAGGED:

PROPERTY DISPUTE
ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಅಣ್ಣ
ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ
DAVANAGERE
BROTHER KILLS YOUNGER BROTHER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.