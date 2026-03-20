ಧಾರವಾಡ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಅಣ್ಣ

ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಣ್ಣನೇ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

PROPERTY DISPUTE
ಕೊಲೆಯಾದ ಶಿವಲೀಲಾ, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಹಣಮಂತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 2:51 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿವಲೀಲಾ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ (35) ಕೊಲೆಯಾದ ತಂಗಿ, ಹಣಮಂತ ಯಲಿವಾಳ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಂದು ಶಿವಲೀಲಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಪಾಲು ಕೇಳಿ ಯುಗಾದಿ ದಿನವೇ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ​ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ‌ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.

ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ತಾಯಿ‌ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ‌ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ‌ ಶಿವಲೀಲಾ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು, ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ಹಣಮಂತಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಶಿವಲೀಲಾಳ ಮೇಲೆ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ -ತಂಗಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಶಿವಲೀಲಾ ಬಳಿ ಒಬ್ಬಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬಳಿ ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ಇರುವರೆಗೂ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ‌ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಾಯಿ ತೀರಿಹೋದ ಬಳಿಕ ಶಿವಲೀಲಾ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಪಾಲು ನೀಡುವಂತೆ ಶಿವಲೀಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

